إجراءات تركيب عداد كهرباء بقدرة تتناسب مع زيادة الأحمال

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب بتركيب عداد بقدرة أكبر تتناسب مع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها خلال 7 أيام، وذلك بجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

المستندات والأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي.

- بيانات الحساب.

- بيان بالأحمال المطلوب تغذيتها.

- استيفاء النموذج المخصص لزيادة القدرة.

- معاينة الأحمال والتوصيلات على الطبيعة.

- تصفية مديونية العداد القديم.

- سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة.

موقع الخدمة

تُقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.

الرسوم المقررة

طبقًا للقدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

الفترة الزمنية

ويتم تركيب العداد خلال 7 أيام عمل من سداد قيمة المقايسة.

ويتم سداد قيمة تأمين الاستهلاك عن فرق القدرة في حال تركيب عداد مسبق الدفع لأول مرة.

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الافراد أو إنتاجيتهم، واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة، والتى تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده، لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، إضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية بما يعود بالنفع على المواطن والدولة.