أستاذ تمويل: مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروع على مستوى العالم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروع على مستوى العالم، إذ تستهدف 60% من تعداد الدولة، ليس فقط للاستفادة ولكن بالمشاركة، وهذه المسألة الأكثر أهمية.

استيعاب أخطاء السنوات الماضية

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أنه جرى استيعاب الأخطاء التي وقع بها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الطويلة الماضية، وهي فكرة النمو والتنمية، حيث كنا مدفوعين بفكرة تحقيق معدل للنمو الاقتصادي مرتفع وبغض النظر عن مصدر هذا النمو.

معدلات النمو في 2007 لم تنعكس على الجميع

وتابع: «في الفترة ما بين 2004 لـ 2007 حققنا معدل نمو نحو 7%، وكان النقد بأن هذا المعدل لا ينعكس على الجميع، وكان أمرا منطقيا لأنه لم يشارك فيه الجميع، ولكن حاليا مدفوعين بفكرة التنمية، وهي مشاركة كل المحافظات وقطاعات النشاط الاقتصادي والرجل والمرأة».

وواصل: «مبادرة حياة كريمة لا تحسن فقط الواقع أو مستوى معيشة المواطنين، ولكن لها أبعاد أكثر أهمية، وهي أنها لها خصوصية مرتبطة بكل محافظة وكل مجتمع وكل قرية وكل نجع على حدا، صحيح أن المبادرة مشروع قومي إلا أنها يتفرع منها مشروعات متعددة».

ميزانية «حياة كريمة» ستتخطى 700 مليار جنيه

واستكمل: «ميزانية المبادرة ستتخطى 700 مليار جنيه بسبب الأثر الممتد لهذا المشروع، فكل مشروعات الدولة خلال السنوات السبع الماضية كانت تطرح وتحدد له ميزانية ولكن الدولة لم تكن هي جهة التفيذ ولكن القطاع الخاص، وهذا ينطبق على مشروعات النقل والسكك الحديدية والبنية الإنشائية والإسكان».

وأوضح أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة أن الدولة راصدة رقم لمشروع «حياة كريمة» لكنه يتولد عنه مشروعات وفرص عمل.