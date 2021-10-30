وزير الأوقاف: نقدر بشدة اهتمامات الرئيس بقضية بناء الوعي

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقضية بناء الوعي، قائلا: «نقدر بشدة اهتمام سيادة الرئيس بقضية بناء الوعي المستنير»، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية تسابق الزمن لبناء وعي ديني ووطني رشيد، وأنها تعمل على ذلك من خلال ستة محاور رئيسية هي: الشباب، والمرأة، والطفل، والتأليف والنشر، وبرامج التأهيل، والتثقيف العام.

الجهل داء يجب مداواته بالعلم

وبيّن «جمعة»، أن الهدف من مبادرة «سكن ومودة» التي أطلقتها وزارة الأوقاف، هو الإسهام في عملية الاستقرار الأسري، من خلال قيام كل فرد في الأسرة بواجبه الأسري من منطلق المودة والرحمة: بين الزوجين، بين الآباء والأبناء، بين الأهل والجيران، فالمؤمن أينما وقع نفع، وخير الناس خيرهم لأهله، وخيرهم أنفعهم للناس.

كما تحدث الوزير عن أهمية انطلاق الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تنطلق أولى فعالياته يوم السبت المقبل 6 نوفمبر 2021؛ لمناقشة موضوع في غاية الأهمية، وهو «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها»، مؤكدًَا وزير الأوقاف أن هناك أمرين في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد، هما الجهل والمغالطة، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين.

الرسول كان حاكما وقاضيا وقائدًا عسكريًّا أيضا

وأضاف: «أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص العالم، وفرقوا بدقة بين ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفة النبوة والرسالة من شئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وما تصرف فيه (صلى الله عليه وسلم) باعتبار الحكم أو القضاء، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن نبيا ورسولا فحسب، إنما كان نبيا ورسولا وحاكما وقاضيا وقائدًا عسكريًّا».

لا يجوز لغير الحاكم إصدار قرار يتعلق بالحق العام

وتابع: «مما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره رسولاً وحاكمًا معا قوله (صلى الله عليه وسلم): ( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ )، يقول الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) : هذا منه (صلى الله عليه وسلم) تصرف بالإمامة – أي بصفته حاكمًا-، فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضًا إلا بإذن الإمام، لأن فيه تمليكًا، فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك الإحياء».

واستطرد الوزير: «وعليه فلا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض ويقول أحييتهــا فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، نقول له: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) تصرف في ذلك بصفته حاكمًا، فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام، أو المال العام أو الملك العام، وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على الملك العام، وربما الاحتراب والاقتتال بين الناس، إنما يجب أن يلتزم في ذلك بما تنظمه الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد والعباد».

وزير الأوقاف يكرم أوائل الماجستير

كما كرَّم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أوائل منحة الماجستير لهذا العام، وهم: أولًا: أوائل الفرقة الأولى

1. محمود عزت راجي محمود - أسيوط - إمام وخطيب

2. أحمد أبو السعود أبو السعود إبراهيم-بني سويف-إمام وخطيب

3. أحمد عبد العزيز عبد الستار معوض-الجيزة-إمام وخطيب

4. حسن سليمان محمد سليمان-الفيوم-إمام وخطيب

5. أحمد إسماعيل هنداوي إبراهيم الفقي-الإسكندرية-إمام وخطيب

6. أحمد جمعة سعيد محمد-قنا-إمام وخطيب

7. السيد جمعة عطية محمود-الإسماعيلية-إمام وخطيب

8. عبد المنعم محمد خميس فرج-الفيوم-إمام وخطيب

9. عمر جابر أحمد أمين-القليوبية-إمام وخطيب

ثانيًا: أوائل الفرقة الثانية

1. حمد الله النمر أبو المجد محمد-سوهاج-إمام وخطيب

2. أحمد عبد الحميد محمد أحمد-الأقصر-إمام وخطيب

3. إبراهيم أحمد فهمي على -الإسماعيلية-إمام وخطيب

4. رضا مسعود عبد الغني حسن عكاشة-البحر الأحمر-إمام وخطيب

5. أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد-الشرقية-إمام وخطيب

6. رجب عبد النبي رجب متولي-بني سويف-إمام وخطيب

7. محمد محمد هاني عبد الباسط عطية-بور سعيد-إمام وخطيب

8. إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه عوض-شمال سيناء-إمام وخطيب

9. عبد الرحمن محمد حسين محمد الفيوم-إمام وخطيب

10. عبد الله شعبان عبد الحكم سالم غنيم - شمال سيناء-إمام وخطيب

11. هاني حماده علي عبد العزيز - بني سويف-إمام وخطيب

ثالثًا: أوائل تمهيدي الماجستير من الأئمة

1. أحمد رياض أحمد عشري-الإسماعيلية-إمام وخطيب

2. حسني السيد أحمد يوسف-قنا-إمام وخطيب\

رابعًا: أوائل تمهيدي الماجستير من الإداريين

1. ياسين نبيل عبد الله الأمير-دمياط-إداري