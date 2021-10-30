«شعراوي»: المرحلة التمهيدية من «حياة كريمة» وفرت 500 ألف فرصة عمل

شهدت محافظة الأقصر، افتتاح فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «يوم المدن العالمي»، حيث تضمنت الجلسة الثانية، الحديث عن برنامج تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمشاركة كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور هشام الهلباوي المشرف العام عَلى مبادرة تطوير الريف المصري، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمؤسسة «حياة كريمة» بالوزارة.

«شعرواي»: الرئيس أولى اهتمامًا بتحسين حياة المواطنين

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر في عام 2014 أولى اهتماما كبيرًا بتحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وتوفير سكن كريم لهم، خاصة في ظل التحديات والمشاكل الكثيرة التي كان يعاني منها الريف، كما تتبنى الدولة استراتيجية غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة رسم خريطة العمران في مصر.

ولفت «شعراوي»، إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد مشروع القرن الـ21 في مصر لعدة أسباب، منها أنه يخدم 58 مليون مواطن، كما يُنفذ على أكبر نطاق جغرافي في تاريخ مصر يشمل 175 مركزا موزعة على 20 محافظة تضم 4584 قرية وأكثر من 30 ألف عزبة وكفر ونجع، كما يُنفذ من خلال استثمارات غير مسبوقة تبلغ حوالي 700 مليار جنيه.

استهداف 143 تجمعا ريفيا بمعدل فقر يزيد عن 70%

ولفت الوزير، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المرحلة التمهيدية لمبادرة «حياة كريمة» خلال عام 2019، حيث تم استهداف 143 تجمعاً ريفياً يزيد فيها معدل الفقر عن 70% في 11 محافظة تم البدء في تنميتها وإنهاء الأعمال فيها خلال العام المالي 2019/2020، ثم زادت إلى 375 قرية في 14 محافظة بالعام المالي 2020/2021.

وأضاف «شعراوي»، أن المرحلة التمهيدية تضمنت 1284 مشروعا من الخطة الاستثمارية، وأكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة باستثمارات 6.4 مليار جنيه، ووفرت حوالي 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.

وأضاف الوزير، أن المرحلة التمهيدية للمبادرة ساهمت في تغطية 63 قرية بخدمات الصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 98%، ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة، وتحسين شامل لخدمات الكهرباء والإنارة العامة، ورصف حوالي 350 كيلو طرق، كما تم إضافة 2800 فصل تعليمي جديدة تستوعب حوالي 100 ألف تلميذ، وتطوير شامل لـ54 وحدة صحية، وتطوير 22 مركز شباب، فضلا عن رفع كفاءة 16 ألف منزل.

برنامج شامل لتطوير القرى المصرية

وأشار وزير التنمية، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كل القرى المصرية، من خلال تطوير مراكز إدارية، ويتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى في يوليو 2021، تشمل 1436 قرية، موزعة على 52 مركزا إداريا في 20 محافظة، وتنتهي في 30 يونيو 2022، وستتوالى المرحلتان التاليتان تباعا لينتهي البرنامج كاملا في 30 يونيو 2024.