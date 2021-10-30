توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. سقوط أمطار غزيرة والعظمى تصل لـ37

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الاثنين، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة فهي على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 31 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 1 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 2 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.