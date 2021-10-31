حظك اليوم برج العقرب الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لا يعترف بأخطائه، كما أن هذا البرج يستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده، كما يفضّل فصل الشتاء والأجواء الباردة والطقوس الليلية الهادئة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل المشروعات والأولوية لديك اليوم لتحقيق النجاح والربح وتسيطر جيدا على أدواتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الشمس والمريخ في برجك يعدانك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.