رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:24 ص | الأحد 31 أكتوبر 2021
حظك اليم برج العقرب

حظك اليم برج العقرب

مولود برج العقرب لا يعترف بأخطائه، كما أن هذا البرج يستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده، كما يفضّل فصل الشتاء والأجواء الباردة والطقوس الليلية الهادئة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل المشروعات والأولوية لديك اليوم لتحقيق النجاح والربح وتسيطر جيدا على أدواتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الشمس والمريخ في برجك يعدانك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت 30-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا