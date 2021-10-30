وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» تفاصيل أول منصة رقمية لـ«4 ابتدائي»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المنصة الرقمية التي تم تخصيصها لطلاب الصف الرابع الابتدائي لشرح مادتي العلوم والرياضيات، موضحا أن المنصة موجودة على بنك المعرفة المصري، وتتيح للطلاب الاستماع لشرح المقرر الدراسي بالفيديو.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنصة تعتبر إضافة لما هو موجود عليها، مؤكداً أنه تم تخصيص خدمة الـ«QR Code» لطلاب الصف الرابع الابتدائي في الكتب المدرسية، موضحاً أنه إذا فتح الطالب كاميرا الهاتف المحمول على شعار التطبيق على الكتاب المدرسي ينقل الطالب إلى الفيديو أو الشرح المرتبط بالدرس الذي أمامه.

تسليم كتب العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي غدا

وحث وزير التربية والتعليم، الطلاب على ضرورة الاستفادة من المنصة الرقمية والاستماع لشرح المقررات الدراسية، مؤكدا أن هناك الكثير من المنصات التعليمية للطلاب مثل قناة «مدرستنا» ومنصة البث المباشر ومحتوى «نجوى ليمتد»، لافتا إلى أنه سيتم تسليم كتب العلوم والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي، غدا الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن الـ«QR Code» يمكن الطلاب من استكشاف طريقة التعلم الجديدة التي تختلف تماما عن المناهج القديمة التي تعتمد على الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن المناهج الجديدة مطورة وبها مزيد من الأنشطة التي تساعد الطالب على فهم مخرجات التعلم لكل مادة، مشددا على الطلاب بضرورة الإجابة عن كافة الأنشطة.

التعليم: دربنا المعلمين على كيفية شرح المناهج الجديدة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تدريب المعلمين على كيفية شرح المقررات الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن التدريب تم على يد نخبة من المتخصصين على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، لافته إلى أنه تم دمج امتحانات شهر أكتوبر ونوفمبر في امتحان شهر ديسمبر تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور.