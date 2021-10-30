وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» حقيقة عقد امتحانات تجريبية لـ4 ابتدائي 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكّداً أنَّ الوزارة حرصت على توفير مقررات جديدة مطوّرة تنمي مهارات الفهم لدى الطلاب وبعيدة تماماً عن الحفظ والتلقين لتحقيق الاستفادة من مخرجات التعلم في كل مادة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة لم تقدم أي امتحانات تجريبية للصف الرابع الابتدائي أو نماذج الامتحانات، موضحاً أنَّه سيتمّ توفير شرح للمقررات الدراسية على قناة «مدرستنا التعليمية»، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعتها والاستفادة منها للتدريب على نمط شرح الدروس وفق أهداف مخرجات التعلم.

توفير شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي إلكترونياً على المنصات التعليمية

وتابع وزير التعليم، أنَّ شرح الدروس لطلاب الصف الرابع الابتدائي يبدأ غداً الأحد الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تأليف المناهج الجديدة لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، موضحاً أنَّها مناهج مطوّرة.

وأكّد شوقي، أنَّ الوزارة دربت المعلمين على شرح المناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، لافتاً إلى أنَّه تمّ دمج امتحانات شهر أكتوبر ونوفمبر في ديسمبر، وذلك في إطار حرصها على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، موضحاً أنَّ المناهج موفر شرحها على المنصات التعليمية بجانب حضور الطلاب فعلياً في المدارس.

يُذكر أنَّ وزارة التربية والتعليم، أكّدت أنَّ تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي يكون بالألوان، موضحة أنَّه تمّ إضافة مقررات جديدة مثل مادة المهارات المهنية ومادة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومادة القيم واحترام الآخر، لمواكبة تطورات البيئة المحيطة، مبينة أنَّه في نهاية كل درس يوجد نشاط كمراجعة على ما تمّ شرحه يجب على الطلاب الإجابة على أسئلته والاستفادة منها، وسيتمّ تسليم الطلاب كتب مواد العلوم والرياضيات غداً الأحد لجميع المدارس على مستوى الجمهورية.