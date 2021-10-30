محل ملابس العمرانية.. كاميرا خفية تصور الفتيات من فتحة سرية

محل ملابس العمرانية، جملة ترددت كثيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تم ضبط شاب واتهامه بتصوير الفتيات خلسة خلال تبديل ملابسهن داخل محل ملابس بمنطقة العمرانية وبالتحديد في شارع فاطمة رشدي بمنطقة الهرم.

حبس مرتكب واقعة محل ملابس العمرانية

وعقب ضبط المتهم بتصوير الفتيات، أمرت جهات التحقيق بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير الفتيات داخل محل ملابس العمرانية، كما استمعت لأقواله وأقوال المجني عليها، وصديقتها التي اكتشفت عملية تصوير السيدات داخل غرفة البروفة من خلال فتحة خلال قيام الأولى بتجربة الملابس في محل الملابس بالعمرانية، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة بمحل ملابس العمرانية، وضبطت المتهم بواقعة محل ملابس العمرانية عقب ورود بلاغ من المجني عليها، وتبين تصويره الفتيات خلسة داخل بروفة المحل.

تحريات واقعة محل ملابس العمرانية

تحريات الأجهزة الأمنية بواقعة محل ملابس العمرانية، توصلت إلى أن المتهم اعتاد تصوير الفتيات عاريات، من خلال كاميرا سرية مثبتة في ثقب أحدثه بشكل عمودي بحائط غرفة البروفات، وألقت القبض عليه.

صور وفيديوهات لفتيات عاريات

وعقب التحفظ على هاتف وجهاز لاب توب المتهم بواقعة محل ملابس العمرانية، تبين احتوائه على عدد كبير من الصور والفيديوهات المصورة لفتيات عاريات داخل غرفة البروفة، كما تبين افتتاح المتهم المحل الخاص به منذ 3 سنوات، وأن زبائنه من السيدات بسبب طبيعة عمله في ملابس النساء.

شاهد عيان على واقعة محل ملابس العمرانية

وكشف أحد شهود العيان بواقعة محل ملابس العمرانية في حديث مصور مع «الوطن»، عن أن هناك عشرات الضحايا من السيدات تم تصويرهن داخل المحل بعدما قصدت كل واحدة منهن المحل بهدف اختيار قطعة ملابس.

طريقة تصوير الفتيات

أما عن الطريقة التي كشفت المتهم داخل محل ملابس العمرانية، فكانت عن طريق الصدفة حينما دخلت فتاتان للمحل لشراء قطعة ملابس وخلال دخول إحداهما إلى غرفة تبديل الملابس «البروفة» كانت تنتظرها صديقتها خارج الغرفة، وارتابت الفتاة في وقفة المتهم خلف حائط غرفة تبديل الملابس أمامه مكتب يعلوه جهاز كمبيوتر شخصي «لاب توب»، وظهرت عليه علامات الريبة حين سألته عن سبب وجوده، واصطدمت الفتاة حينما رأت صديقتها تظهر على شاشة الجهاز شبة عارية.