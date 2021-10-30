وضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر الدولي لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

قال الدكتور محمود الصاوي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والذي سيعقد في السابع من نوفمبر، إنه تم اليوم عقد اجتماع موسع للجنة العليا للمؤتمر، ورؤساء اللجان برئاسة الدكتور أحمد حسين إبراهيم عميد الكلية، ورئيس المؤتمر والدكتور محمد الجندي، وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد رمضان المقرر العام المساعد لمناقشة الترتيبات النهائية للمؤتمر، ولجانه المختلفة.

تحديد اللجان

وشهد الاجتماع تحديد الجلسات، كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان، وهم الدكتور أحمد ربيع يوسف رئيس اللجنة العلمية، والدكتور شرف الدين آدم رئيس اللجنة المالية، والدكتور علي منصور رئيس لجنة التنظيم والعلاقات العامة، والدكتور صلاح الباحوري رئيس لجنة المطبوعات.

بروفة الفيلم التسجيلي

وعرضت بروفة الفيلم التسجيلي الذي أخرجته اللجنة الإعلامية للغرض في الجلسة الافتتاحية ومناقشة كل الترتيبات والكلية في حالة اجتماع مستمر لحين انعقاد المؤتمر.

تفاصيل الاجتماع

وجرى تعيين رؤساء اللجان في مختلف التخصصات الإنسانية والشرعية من أساتذة الجامعة وعمداء الكليات، كما أنه سيتم عقد 12 جلسة للمؤتمر وستخصص بعض الجلسات أون لاين لتواصل الباحثين من الخارج وتقديم أوراقهم البحثية، بعد تصنيف الجلسات جلسات مخصصة المحور الثقافي وأخرى للمحور الإعلامي وثالثة المحور السيرة والتاريخ ومحور التربية وعلاقتها بالدعوة، وتم كذلك مراجعة كتاب ملخصات وأبحاث المؤتمر والسير الذاتية للباحثين، وفي نفس السياق تم مراجعة وعرض خاص لبروفة الفلم التسجيلي الذي سيتم عرضه في جلسة الافتتاح.

إشادة بدور الأزهر

وكان الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، قد أشاد باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعلم والعلماء، كما ثمَّن جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.