التعليم تعلن جدول شرح المقررات الدراسية من «4 ابتدائي» حتى «3 إعدادي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة «مدرستنا» للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 6 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مواعيد الإعادة، موضحة في بيان لها أن تردد القناة: 12303 أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المنصة الرقمية التي تم تخصيصها لطلاب الصف الرابع الابتدائي لشرح مادتي العلوم والرياضيات، موضحاً أن المنصة تعتبر إضافة لما هو موجود عليها، مؤكداً أنه تم تخصيص خدمة الـ«QR Code» لطلاب الصف الرابع الابتدائي في الكتب المدرسية.

وزير التعليم يحث الطلاب على الاستفادة من المنصة الرقمية

وحث وزير التربية والتعليم، الطلاب على ضرورة الاستفادة من المنصة الرقمية والاستماع لشرح المقررات الدراسية، لافتا إلى أنه سيتم تسليم كتب العلوم والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي، غدا الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تدريب المعلمين على كيفية شرح المقررات الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن التدريب تم على يد نخبة من المتخصصين على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية.