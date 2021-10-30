إجراءات استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية الذكية.. تحرير محضر أولا

تمنح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرصة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، في استخراج بدل فاقد حال فقدان البطاقة أو ضياعها.

مكتب التموين التابع لمحل إقامة صاحب البطاقة المفقودة

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة نقاط لإتمام إجراءات استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية الذكية، والتي تتم عبر مكتب التموين التابع لصاحب البطاقة التموينية طبقا لمحل إقامته.

** إجراءات استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية الذكية

1- عمل محضر في قسم الشرطة بفقدان البطاقة.

2- دفع حوالة بريد في مكتب البريد.

3- تسليم صورة من المحضر والحوالة إلى موظف مكتب التموين المختص.

4- استلام البطاقة بعد تحديد مكتب التموين موعد الانتهاء منها.

ويسبق خطوة البدء في الإجراءات عدة مستندات يجب تجهيزها حال فقدان أو ضياع البطاقة مباشرة، إذا كان طالب الخدمة يرغب في إنهائها المكتب التمويني التابع لمحل إقامته، وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة لإتمام استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية الذكية

1 - حوالة بريدية.

2- محضر بفقد البطاقة الأصيلة.

3- الاتصال بمركز خدمة العملاء للإبلاغ.

4- تحرير طلب رسمي في مكتب التموين.

5- استلام رقم سري خاص بالبطاقة الجديدة.

وعادة ما يدفع المواطن مقابلا رمزيا لخدمة استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية الذكية والتي قد تصل لمبلغ 20 جنيها أو تزيد قليلا.

وجود البطاقة شرط أساسي لصرف السلع

ويعتبر الشرط الأساسي لصرف المقررات والحصص الشهرية للأسرة المقيدة على منظومة الدعم التمويني، هو توجه أحد أفراد الأسرة بالبطاقة التموينية مرة كل شهر إلى منفذ البقال التمويني لصرف السلع التابع له، حيث يتم ضرب البطاقة على ماكينة صرف السلع حتى تقرأ الماكينة حصة كل بطاقة تموين على حدة، ومن غير البطاقة لا يستطيع أي بقال تمويني صرف السلع لأي مواطن.