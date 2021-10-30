إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة بدء المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي بمقر الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، وحوكمة الخدمات، وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

التذكرة الإلكترونية تتيح الدفع لأكثر من شخص بضغطة واحدة

وبحسب ما أعلنه محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فإن كل محصل «كمساري» سوف يوجد معه ماكينة تشبه ماكينة «فوري»، يمكن من خلالها قطع التذاكر للركاب، ويتميز ذلك النظام بإمكانية قطع تذكرة واحدة شاملة عدد أكثر من راكب، في حال كانت أسرة متواجدة سوياً، أي يمكن دفع 5 أشخاص معاً في تذكرة، تكون شاملة قيمة الخمسة.

الجهاز مرتبط بنظام الهيئة ويتم تجميع البيانات

وأضاف رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، خلال استعراض تفاصيل المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي بمقر الهيئة أمام محافظ الإسكندرية، أن الجهاز مرتبط بنظام الهيئة، وغير مرتبط بالإنترنت اللحظي، حيث أنه يعمل حتى في الأماكن التي لا يوجد بها شبكة، ومن ثم يتم تجميع البيانات وقت وجود شبكة.

نظام التذكرة الإلكترونية يوفر 40 تقريراً لحظياً لعملية صرف التذكرة

وأكد أن الغرفة التي ضمت اللقاء، تضم مجموعة من الأجهزة والفنيين المدربين، بها كافة السيرفرات ووسائل الشحن، ويمكن من خلالها معرفة تحركات العربات ومدتها وعدد الركاب، وتوفر قرابة 40 تقريراً لحظياً لعملية صرف التذكرة وإجمالي الإيراد لحظياً.