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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:19 ص | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعشق مواليد برج الجدي الاستقرار، ويتصفون بحبهم الشديد لأفراد العائلة والجو الأسري، فضلا عن إنهم يتميزون بالتخطيط الجيد والصبر للوصول لأهدافه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا 

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، وفي نفس الوقت لا تعطِ الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا 

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة، فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

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