بنك القاهرة يقدم قروضا للمشروعات متناهية الصغر.. يصرف خلال ساعة

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ببنك القاهرة، في بيان رسمي، إن البنك يحرص على تعزيز قاعدة عملائه الجدد من مختلف شرائح المجتمع، خاصة غير المتعاملين من قبل مع المنظومة المصرفية، من خلال مشاركته فى كل الفعاليات التى تدعم خطط وتوجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمي.

وعبر «فايد»، عن اعتزازه بالجهود المتواصلة التى يبذلها البنك المركزي بتبنيه وتشجيعه للبنوك للمشاركة فى مبادرات الشمول المالي.

تمويلات للمشروعات متناهية الصغر

وأضاف أنه بخلاف مشاركة بنك القاهرة فى مبادرات الشمول المالى، أطلق البنك لأول مرة، خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً فى أقل من ساعة، دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، وذلك لمنح أولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها من أثر فى تحقيق أهداف الشمول المالى.

القرض خلال ساعة

يذكر أن فعاليات موسعة للشمول المالى شهدها شهر أكتوبر، تزامناً مع اليوم العالمى للادخار فى 31 أكتوبر، ولم تنتهِ فعاليات البنوك بعدُ، فمن المقرر إطلاق فعاليات أخرى للشمول المالى فى ديسمبر المقبل، احتفالاً بذوى الهمم.

يأتي ذلك فى إطار توثيق مشاركات البنوك المصرية للاحتفال باليوم العالمى للادخار، بمشاركة 32 بنكاً من البنوك العاملة فى السوق المصرية فى هذه الفعاليات، واعتمدت البنوك المشاركة فى الفعالية على إتاحة فتح حسابات مصرفية جارية أو توفير مجاناً بدون رسوم، وبدون حد أدنى للرصيد، وغيرها من المميزات التى تختلف من بنك لآخر، واختلفت فعاليات البنوك فى مجال الشمول المالى فى زمن كورونا، فأصبحت البنوك أكثر اعتماداً على المنصات الافتراضية وقنوات التواصل الاجتماعى والمواقع الرسمية للبنوك كإحدى السبل الآمنة والمؤثرة فى تعزيز المفهوم المصرفى أكثر من الوجود خارج الفروع، بينما ظلت بعض البنوك توجد خلال الفعاليات بالمناطق العامة والجامعات والأندية مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.