بنك القاهرة يكرم حازم حجازى تقديراً لإسهاماته الملحوظة خلال فترة عمله

قام بنك القاهرة بتكريم الأستاذ حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، تقديراً لإسهاماته وجهوده الملحوظة منذ تولى مهام منصبه ببنك القاهرة فى مارس/ أبريل 2018.

وخلال مراسم التكريم، أشاد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك، بجهود الأستاذ حازم حجازى طوال فترة عمله بالبنك، وما نتج عنه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابى على نتائج أعمال بنك القاهرة، والتى أسفرت عن تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة، فى ظل تطبيق خطة التطوير الشاملة التى انتهجها البنك خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما أضاف «فايد» أن فترة تولى «حجازى» منصب نائب رئيس مجلس الإدارة كان لها بالغ الأثر فى المكانة التى حققها بنك القاهرة، مؤكداً أن القطاع المصرفى المصرى يذخر بالقيادات والكفاءات ذات الرؤى والخبرة الواسعة، التى تؤهله دائماً ليكون فى الصدارة دائماً.

هذا ويتمتع حازم حجازى بخبرة تربو على ٣٠ عاماً فى القطاع المصرفى، خاصة أنشطة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر وفى دول الخليج العربى، كما يحظى بخبرات متراكمة فى مجالات إدارة المخاطر والعمليات، ويشغل «حجازى» أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة «النصر للإسكان والتعمير»، بالإضافة إلى شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «حراسات» للأمن والحراسة، وهى إحدى الشركات التابعة لبنك القاهرة، وقبل انضمامه لبنك القاهرة، شغل «حجازى» منصب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، ووضع «حجازى» الاستراتيجيات للبنك وإعادة هيكلة قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.

وشغل «حجازى» أيضاً منصب الرئيس التنفيذى لشركة «نتورك إنترناشيونال» فرع مصر، وهى الشركة الإماراتية الرائدة فى حلول الدفع الإلكترونى، حيث عمل على صياغة الخطط الاستراتيجية للشركة وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتعظيم الربحية. قبل ذلك ترأس «حجازى» مجموعة التجزئة المصرفية والفروع فى بنك باركليز مصر وعمل خلال تلك الفترة على تطوير الأعمال البنكية التى تقدمها شبكة فروع البنك للعملاء وإطلاق منتجات مصرفية مبتكرة، كما عمل فى عدة بنوك فى دول الخليج، ومنها بنك المشرق وبنك استاندرد تشارترد.