15 ألف مشاهد للأوبرا المصرية في أولى حفلاتها بالرياض

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأحمد فاروق سفير مصر بالرياض، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، مساء أمس ، الليلة المصرية الأولى فى موسم الرياض، التى أحياها الأوركسترا الشرقى للموسيقى العربية تحت إشراف الفنانة جيهان مرسى، وبقيادة المايسترو حازم القصبجى، وأقيمت على مسرح محمد عبده، وسط حضور جماهيرى حاشد تجاوز خمسة عشر ألف مشاهد.

بدأ الحفل بموسيقى «نبتدى منين الحكاية»، وتألق المطربة إيمان عبدالغنى بأغنيات «فى يوم وليلة، أما براوه، مقادير، أنا باعشقك». وتغنى المطرب أحمد عفت بـ«الهوا هوايا، الحلوة، وموعود، ودويتو حاجة غريبة»، كما تألقت مى فاروق وهتف لها الجمهور فى أغانى «ألف ليلة وليلة، فكرونى، وتصدق».

وأكدت وزيرة الثقافة أن الفنون إحدى الوسائل المهمة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الإبداعية، مشيرة إلى دورها المهم فى توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب. وتابعت أن الفعاليات الفنية التبادلية بين مصر والسعودية تأتى تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، واستكمالاً للتعاون فى مختلف المجالات.

وأعلن المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أن حفلى الأوركسترا المصرى للموسيقى العربية نفدت تذاكرهما وأصبحا كاملى العدد، وهو ما يؤكد الحضور القوى للفنون المصرية فى المشهد الثقافى العربى.