اجتماع لقيادات وزارة الصحة مع القائم بأعمال الوزير

عقد القائم بعمل وزير الصحة، اجتماعا اليوم السبت، بقيادات وزارة الصحة والسكان، بمقر الوزارة وقدم الشكر لهم على المجهود الجاد الذي بُذل خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك في كل قطاعات العمل بوزارة الصحة، ودعا جميع القيادات إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء للتمكن من مواجهة التحديات الصحية المختلفة وخاصةً جائحة كورونا، مع التأكيد على دعمه المباشر لمنظومة العمل بوزارة الصحة

كما أكد القائم بعمل وزير الصحة على المؤسسية الكاملة في نظام العمل، واستمرار التعاون والتنسيق الفاعل بين قطاعات الوزارة من ناحية وكل مؤسسات الدولة من ناحية أخرى.

أولويات أجندة العمل بوزارة الصحة

وأكد أولويات أجندة العمل بوزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والاطمئنان على توافر الكميات اللازمة من التطعيمات، وأهمية تيسير حصول المواطنين عليها، بشكل يضمن زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاح خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التعاون مع الجامعات والمعاهد لحصول كل الطلاب ومنتسبي التعليم الجامعي على اللقاح.

الانتظام في المبادرات الرئاسية

كما وجه بضرورة الانتظام الكامل في تنفيذ كل المبادرات الرئاسية، على مستوى إنهاء قوائم الانتظار وضمور العضلات وشلل الأطفال وصحة المرأة و100 مليون صحة، كما وجه بضرورة تقديم تقارير دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه بكل مبادرة من هذه المبادرات.

واستعرض الاجتماع أيضاً تفاصيل منظومة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية من خلال هيئة الشراء الموحد، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لهذا الملف وتقديم تقارير أسبوعية بشأن ذلك.

كما وجه القائم بعمل وزير الصحة بضرورة المتابعة المنتظمة لملف التأمين الصحي الشامل، والالتزام بالبرامج الزمنية المخططة لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم.