«التموين»: لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع الغذائية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، إنه لا يمكن للدولة أن تتحمل الزيادات في أسعار السلع الحالية؛ لأن ذلك يُعيدنا إلى مشاكل ما قبل الإصلاح الاقتصادي، وهذا يعني زيادة موازنة دعم السلع الأساسية، واقتراض أموال من الخارج، وبالتالي زيادة عجز الموازنة ومعدل التضخم.

زيادة الأسعار لظروف خارجة عن إرادة مصر

وأضاف المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك ظروف خارجة عن إرادة مصر؛ فهي تخص العالم كله جراء انتشار كورونا، والذي أثر على الكثير من الدول المتقدمة مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مؤكدًا أنه حدث إغلاق في الكثير من البلدان، لذلك انخفضت معدلات الاستهلاك، وبالتالي كان هناك نوع من قلة الطلب على جميع المنتجات الأساسية وخاصة البترول والغاز والمنتجات الغذائية، موضحًا أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت على مستوى العالم.

ارتفاع أسعار المحاصيل

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن كل المنظمات الدولية لفتت إلى وجود ارتفاعات في أسعار كافة المحاصيل، مؤكدًا أن الدولة تحملت الزيادة في أسعار السلع حتى شهر أكتوبر الماضي بنحو 1.7 مليار جنيه، ولا يزال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع الغذائية، ولدينا 5.3 شهر احتياطي من القمح و5.1 شهر احتياطي من الزيت و3 أشهر احتياطي من الأرز.