عاجل.. سقوط أمطار على القاهرة والجيزة

تشهد مناطق متعددة من محافظتى القاهرة والجيزة، مساء السبت، هطول أمطار متوسطة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال ساعات المساء.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، 31 أكتوبر، على كافة المناطق في جمهورية مصر العربية، حيث يُتوقع أن يشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، تصاحبه أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.