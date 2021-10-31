فيديوهات لسقوط أمطار غزيرة وعاصفة رعدية وبرق في بعض المحافظات

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديوهات مرسلة من متابعيها عن الأحوال الجوية في مناطقهم ومحافظاتهم، حيث تظهر الفيديوهات سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية ورياحا نشطة في بعض المناطق.

ونشرت الصفحة فيديوهات عن سوء الأحوال الجوية من البحيرة والدقهلية والإسكندرية، تظهر سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق يصاحبها عاصفة رعدية، كما نشرت صورا لسماء بعض المدن يظهر فيها البرق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لغد الاثنين، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.