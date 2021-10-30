مباحث الجيزة تكثف تحرياتها في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها حول واقعة التحرش التي تعرضت لها ابنة الفنانة نشوى مصطفى، اليوم، في الهرم.

التحريات تؤكد صحة الواقعة

وكشفت التحريات الأولية، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء فتحي، أن ابنة الفنانة نشوي مصطفي، تعرضت لتحرش بألفاظ وإشارات خادشة للحياء العام، وجار ملاحقة المتهمين.

إشارات غير لائقة

كانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت عن تعرض ابنتها للتحرش من سيارة نقل أثناء استقلال ابنتها سيارتها على الطريق، مشيرًة إلى قيام مستقلي السيارة بعمل إشارات غير لائقة لها، وتضييق سائق السيارة عليها، مما أصابها بالفزع، وكادت أن تنقلب بالسيارة.

وكتبت نشوى مصطفي عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «النهارده بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية وكلمتني وهي مفزوعة. قلت لها: حاولي تصوريهم وعملو لها إشارات زي ماهو في الصورة كده».

وأضافت الفنانة: «الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».

واقعة مشابهة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل لقيامه بالتحرش بطالبة جامعية أمام مسجد الحصري، أثناء انتظارها سيارة تستقلها للتوجه إلى منزل أسرتها في القليوبية، كما فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا، ويؤدي بفمه حركات غير أخلاقية، فتبادر إلى ذهنها فكرة توثيق الحادث، لتكون دليلا ضد المتهم.

وتبين من خلال التحريات، أن الطالبة المجني عليها تدرس في إحدى جامعات مدينة 6 أكتوبر، وعقب انتهاء يومها الدراسي، توجهت إلى ساحة بالقرب من ميدان الحصري الشهير وتحديدا بالقرب من مسجد الحصري، في انتظار سيارة تستقلها.

كما أنها وقفت بجوار مجموعة من الناس ينتظرون كحالها سيارات الأجرة، لكنها فوجئت بالمتهم يقف على مقربة منها، وحاول لفت انتباهها أكثر من مرة، ولما التفتت إليه، بادر بأداء حركة غير أخلاقية بيده وفمه.

فقامت الطالبة بتصويره ووثقت جريمته وتوجهت إلى قسم الشرطة، وحررت محضرًا بالواقعة، وقام رجال الشرطة بضبط المتهم.