«إي آي جي» تدخل قائمة المشترين المحتملين لأنابيب غاز أرامكو

قالت 3 مصادر مطلعة، إن شركة «إي آي جي» التي تستثمر في الطاقة ومقرها الولايات المتحدة أُدرجت في القائمة المختصرة كمشتر محتمل لأنابيب الغاز التابعة لشركة «أرامكو» السعودية.

وكانت مصادر، أشارت في وقت سابق، إلى أن الشركة السعودية، تتطلع لبيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز، فيما قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن من بين المشترين المحتملين صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أمريكا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية.

وأوضحت مصادر في تصريحات سابقة، أن مقابل عملية البيع قد يشمل أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار، الباقي سيتم تمويله بقروض من البنوك، فيما أضاف مصدر آخر أن الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وكانت شركة «أرامكو» وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من «إي آي جي» وشركة مبادلة للاستثمار، اعلنوا في يونيو الماضي، عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في الشركة السعودية، لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لـ«أرامكو»، التي تم تأسيسها مؤخرا، مقابل 12.4 مليار دولار.

الجزائر: زيادة إنتاج «أوبك+» من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا

من جانبه، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، امس الخميس، إن زيادة إنتاج «أوبك+» من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل.

وأوضح عرقاب، أن الوضع في سوق النفط يشير إلى أن زيادة إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك+» في ديسمبر المقبل يجب ألا تتخطى 400 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت أسعار النفط، تراجعت أمس الخميس، بنحو 1% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد إعلان طهران، أن المحادثات مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني ستستأنف بحلول نهاية نوفمبر المقبل، بالتزامن مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

من جانبها، أغلقت بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع، أمس الخميس، مدعومة بمكاسب شركتي «آبل» و«أمازون»، كما عززت أسهم الشركتين بالإضافة إلى شركة «تسلا» مؤشر «ناسداك».

وساهمت شركة «كاتربيلر» الأمريكية، في الارتفاع بعد الإعلان عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي ألمانيا، ظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد، خلال شهر أكتوبر الجاري بأسرع وتيرة منذ عام 1993، على خلفية الارتفاع في أسعار موارد الطاقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر الجاري مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18.6%.

وفي الأرجنتين، قال «البنك المركزي»، إن السلطات في البلاد، قررت اتخاذ عدة إجراءات مالية لجذب السياح الأجانب قبيل افتتاح الحدود المخطط في 1 نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح «المركزي» الأرجنتيني، في بيان، إن السياح الأجانب، سيتمكنون، من فتح حساب ذات عملتين والحصول على إمكانية الوصول إلى المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف «البنك المركزي»، انه يمكن استخدام هذه الحسابات للشراء بعملة «بيسو» بواسطة كارت بنكي أو تطبيق البنك، وأيضاً لسحب النقود بالعملة الوطنية، موضحا أنه سيكون هناك إمكانية صرف العملات.