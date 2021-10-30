«شوقي» لطلاب «رابعة ابتدائي»: نستعين بخبرات احترافية لشرح الدروس

حثَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء الأمور والمُعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، بضرورة متابعة برامج العلوم والرياضيات وفق رؤية التعليم 2.0 على قناة مدرستنا التعليمية غداً الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

وزير التعليم: علماء الصف الرابع الابتدائي أنتم على موعد مع تجربة مميزة

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أنه سيتم شرح دروس الصف الرابع الابتدائي في مواد العلوم والرياضيات في أمتع طُرق التدريس من مصادر وخبرات احترافية في التعليم والتعلم، قائلاً: «علماء الصف الرابع الابتدائي أنتم على موعد مع تجربة مميزة تدعمكم طوال رحلتكم في الفصل الدراسي الأول والثاني».