رئيس التحرير

محمود مسلم

«شوقي» لطلاب «رابعة ابتدائي»: نستعين بخبرات احترافية لشرح الدروس

كتب:

كريم روماني
08:12 م | السبت 30 أكتوبر 2021
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

حثَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء الأمور والمُعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، بضرورة متابعة برامج العلوم والرياضيات وفق رؤية التعليم 2.0 على قناة مدرستنا التعليمية غداً الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

وزير التعليم: علماء الصف الرابع الابتدائي أنتم على موعد مع تجربة مميزة

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أنه سيتم شرح دروس الصف الرابع الابتدائي في مواد العلوم والرياضيات في أمتع طُرق التدريس من مصادر وخبرات احترافية في التعليم والتعلم، قائلاً: «علماء الصف الرابع الابتدائي أنتم على موعد مع تجربة مميزة تدعمكم طوال رحلتكم في الفصل الدراسي الأول والثاني».

اقرأ المزيد:

محافظ الغربية يتفقد استعدادات التربية والتعليم للتدريب العملي «صقر 88»

برلماني: يجب على وزير التربية والتعليم دراسة قراراته وتقدمت بطلب إحاطة

خطوات تحميل كتب الوزارة 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

وزارة التربية والتعليم تكشف طرق الحصول على بيانات التلميذ وكوده

الآن نتيجة الشهادة السودانية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم