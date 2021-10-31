مشروع قانون حكومى جديد لمواجهة الأوبئة والجوائح أمام اللجان المختصة

أحال مجلس النواب في جلسته العامة، منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحيل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أحيل شروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تشريعية النواب تناقش اتفاقيتين دوليتين

كما أحال المستشار الدكتور حتفي جبالي قراري رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهما كالتالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021.2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ«شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها»، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

تعديل قانون الإرهاب

وأحال المجلس عددا من مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهى كالتالي:1 «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.2» مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتم أحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي

مشروعات ربط الحساب الختامي للدولة

كما أحال المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021. (وعددها 53 مشروعًا)

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

و مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021..وفد تم أحالتهم إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال المجلس عددًا من مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس وهى على النحو التالي:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، ومشروع قـانون مقدم من النائبة إيناس عبد الحليم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.

ومشروع قـانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن المسئولية الطبية وأحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

5) مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.