كل ما تريد معرفته عن خطة تحويل وسط القاهرة إلى متحف مفتوح

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير ومشروعات غير مسبوقة، منها انطلاق خطة تحويل وسط البلد إلى متحف مفتوح؛ إذ تنسق الوزارات المعنية مع المحافظة لتنفيذ خطة لتطوير منطقة وسط البلد؛ للقضاء على التشوهات وإعادة الوجه التاريخي لتلك المواقع التراثية، وتحويلها إلى مزار ومتحف مفتوح، ومقصد لكل السياح، وأبرزها:

- الحفاظ على واجهات المباني المميزة وإزالة كل التشوهات التي لحقت بها.

- اقتصار السير في بعض الشوارع الداخلية على حركة المشاة ومنع السيارات.

- استمرار تطوير واجهات عقارات القاهرة الخديوية.

منع الباعة الجائلين

- منع الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات في تلك المواقع.

- تنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

- تطوير أعمال الإضاءة بالشوارع لإضفاء طابع جمالي جذاب

- توفير مسارات آمنة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- الحرص على استمرار أعمال الصيانة لتلك المناطق، بالتعاون مع ملاك العقارات والمحال والمجتمع المدني.

- ترميم واجهات العقارات بالكامل وإزالة اللافتات والإعلانات وتطوير واجهات المحال التجارية.

إحياء حديقة الأزبكية التراثية

- العمل على إحياء حديقة الأزبكية التراثية وميدان الأوبرا والمنطقة المحيطة وإعادة رونق هذه المنطقة الحضارية التاريخية.

- القضاء على الظواهر العشوائية غير المخططة.

- مقترح إعادة إحياء مبنى فندق جراند كونتيننتال القاهرة، المطل على ميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية، وتحويله إلى فندق عالمي يجذب السياح؛ للتعرف على المعالم التاريخية وسط المدينة.

- استمرار مشروعات تطوير القاهرة الخديوية من عقارات ومبان تابعة لمؤسسات وهيئات.

- تطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة.

- استخدام طراز نيوكلاسيك، كأحد الطرازات المعمارية المتواجدة في القاهرة الخديوية، مع إضفاء روح الحداثة والاعتماد على خامات صديقة للبيئة.

تطوير ميادين وسط البلد

- تطوير الميادين، ومنها عرابي وطلعت حرب على غرار ميدان التحرير.

- وضع ميدان مصطفى كامل وشارع محمد فريد، والأوبرا في خطة التطوير، وتحويل وسط البلد لمزار يليق بكونه قلب القاهرة.

- استمرار أعمال تطوير مشروع ممشي أهل مصر والمرحلة الأولى 1850 مترا، في المسافة بين كوبري «إمبابة، وقصر النيل».

- العمل على تطوير القاهرة التاريخية، وتحديد 6 مواقع، ومنها منطقة جامع الحاكم والحسين.