انتخابات نادي قارون بالفيوم.. «عبدالتواب» رئيسا و«الجاحد» نائبا

شهدت انتخابات نادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم، منافسة شرسة بين 36 مرشحا ومرشحة على مختلف المقاعد، والمتمثلة في رئاسة النادي، ومقعد نائب رئيس النادي، ومقاعد أعضاء فوق السن، وأعضاء تحت السن، وكان أبرز المرشحين مستشارون، وضباط سابقون، وأطباء، ومهندسون، وإعلاميون، بخلاف المحامين والمحاسبين.

وأجريت الانتخابات أمس السبت، الموافق 30 أكتوبر الجاري، تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار سعودي مفتاح، وكانت معركة حامية حسمها فارق الأصوات الذي أزاح الستار عن الفائزين بفوارق أصوات كبيرة عن بقية المرشحين.

انتخابات نادي قارون الرياضي.. «عبدالتواب» رئيسا

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار سعودي مفتاح، عن فوز المستشار محمود أحمد عبد التواب مستشار بهيئة قضايا الدولة، بمقعد رئيس نادي قارون الرياضي لدورة جديدة، بعدما حصل على 2255 صوتاً، فيما خسر عبد الحكيم اللواج مذيع بالتليفزيون المصري بحصوله على 2084 صوتاً.

انتخابات نادي قارون.. نائب الرئيس

كما فاز محمد حلمي الجاحد في انتخابات نادي قارون، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله على 2192 صوتاً، بفارق 104 أصوات عن منافسه.

انتخابات نادي قارون.. أمين الصندوق

وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قارون الرياضي، عن فوز محمد باهي أمين بمقعد أمين الصندوق بالنادي، بحصوله على 1997 صوتاً.

انتخابات نادي قارون.. الفائزن فوق السن

وفاز 5 مرشحون بالمقاعد المخصصة للأعضاء فوق السن في انتخابات نادي قارون الرياضي، من بين 22 مرشحاً، وهم سلطان محمد ربيع سلطان بـ2357 صوتاً، وهشام محمود دكم بـ1968 صوتاً، وإيناس محمد عبد العزيز بـ1569 صوتاً، وأحمد أدهم الأفندي بـ1504 أصوات، وسعيد محمود عبد ربه بـ1391 صوتاً.

الفائزون في انتخابات نادي قارون.. تحت السن

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قارون الرياضي، أنّ اثنين من بين 6 مرشحين، فازا بالمقعدين المخصصين للأعضاء تحت السن، وهما المهندسة دينا ناصر الحصري بـ 2186 صوتاً، وهاني حمدي الروبي 2541 صوتاً.