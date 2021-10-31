توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. سقوط أمطار وشبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:70 كم/س) وارتفاع الموج (2.5: 4 متر). .

وعن يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة فهي على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 1 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 2 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 3 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.