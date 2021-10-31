14 فرقة طوارئ بـ«الطرق والكباري» استعدادا لمواجهة الأمطار والسيول

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، الانتهاء من تشكيل 14 فرقة طوارئ بالمحافظات، للتعامل الفوري، مع الأمطار والسيول، لمنع حدوث أي أزمات على الطرق الرئيسية السريعة، بسبب تراكم المياه بفعل الأمطار، مشيرا إلى أن الهيئة جهزت جميع معدات شفط المياه، حتى تكون جاهزة في أي وقت، حال تراكم المياه على الطرق السريعة، لمنع الزحام أو وقوع حوادث للسيارات نتيجة مياه الأمطار.

مصطفى: جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول

وأكد مصطفى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة وضعت جميع الخطط الطارئة، لمواجهة تساقط الأمطار والسيول، منوها بأن هناك متابعة لحظية، للأرصاد الجوية، لمعرفة مناطق تساقط الأمطار، ومناطق السيول، للتعامل الفوري معهم، لمنع حدوث أي أزمات، موضحا أن الهيئة انتهت تماما من صيانة مخرات السيول منذ ما يقرب من 3 شهور تقريبا.

خطط طارئة للتعامل مع الأمطار والسيول بشكل فوري لمنع الأزمات

وقال رئيس هيئة الطرق والكباري، إن جميع المعدات التي سيتم استخدامها، لمواجهة الأمطار والسيول، في موسم الشتاء، ستكون معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على إلزام جميع المتواجدين في فرق الإغاثة والطوارئ، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الهيئة بها غرفة عمليات مركزية متصلة بجميع غرف العمليات بالمحافظات، لمعرفة الأماكن الأكثر تعرضا للأمطار والسيول، للتدخل السريع، لمنع حدوث أي أزمات.

مصطفى: المعدات المستخدمة لمواجهة الأمطار والسيول معقمة ضد كورونا

وأشار مصطفى إلى أن فرق الطوارئ مهمتها الأساسية، التدخل السريع حال حدوث أي أزمات، نتيجة الأمطار والسيول، في أي محافظة، مؤكدا أن الهيئة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة، لمواجهة السيول، وخاصة في محافظات الوجه القبلي، منوها بأن جميع معدات الإغاثة جاهزة، للتدخل السريع في أي وقت، لمنع حدوث أزمات أو معوقات على الطرق الرئيسية والسريعة.