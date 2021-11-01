حظك اليوم برج العذراء الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تُفضّل أنثى برج العذراء تحليل الأمور والتفكير بها جيدا قبل أخذ أي قرار، وتحرص على موازنة إيجابيات وسلبيات كل قرار، ولا تتسرّع أبداً في أخذ قراراتها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح، ويمنحك قدرة كبيرة على الإبداع وتبدو مبهرا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم تخطف القلوب، وتخلب الوجدان بسحرك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.