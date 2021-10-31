توقعات بأماكن سقوط الأمطار اليوم.. خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بأماكن سقوط الأمطار اليوم على البلاد، وعن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

توقعات بأماكن سقوط الأمطار اليوم

وعن توقعات بأماكن سقوط الأمطار اليوم، تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وسيناء بنسبة 50 إلى 60% تقريبًا على فترات متقطعة، فيما تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

أما غدًا الاثنين، تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ووسط سيناء بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 إلى 4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 27 22

دمياط 26 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 15

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 31 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 20