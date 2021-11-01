حظك اليوم برج الميزان الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعمل مولود برج الميزان على تقريب وجهات النظر في الكثير من المواقف، إذ يميل إلى عدم الانقياد للمشاكل.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة، وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك وراجع سلوكك الصحي والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تألقا، ومع ذلك ينصحك الفلك ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.