حظك اليوم برج العقرب الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:37 ص | الإثنين 01 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب
مولود برج العقرب لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العقرب مهنيًا
اليوم يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.
حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا
القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على الانفتاح، ويمنحك أدوات السعادة.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.