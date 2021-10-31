معركة «خلق القرآن».. تعرف على أشهر خلاف في الإسلام استمر 28 عاما

ظهرت العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة بين رواد مواقع التواصل حول معركة «خلق القرآن»، وهي أشهر خلاف في الإسلام التي استمر 28 عامًا، وهذا ما دفع الوطن إلى الإجابة عن تلك الأسئلة من خلال رجال الدين المختصين في علم العقيدة.

خلاف العلماء حول «خلق القرآن»

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، فيما يخص «خلق القرآن»، إن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ومنه نزل عندما أراد أن ينزله على رسول الله، وهناك بعض الآيات نزلت بمناسبة حادث أو واقعة معينة، ومن هنا اختلف علماء الكلام، حيث ذهب بعضهم إلى أن القرآن مخلوق، وذهب فريق آخر إلى أن القرآن قديم.

أصح الأقوال حول «خلق القرآن»

وأضافت أستاذ العقيدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقلاء من علماء الكلام قالوا عن «خلق القرآن»، أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلامه عندما نزل به الوحي «سيدنا جبريل» على رسول الله، موضحة كما أن ما بين كلام الحق وبين تنزيله على رسول الله هذه المساحة أطلق عليها علماء الكلام قدم القرآن؛ ولكن بعد أن خرج من عند الله ونزل على الرسول أصبح مخلوقًا، وذلك داخل الجمل والعبارات التي نزل بها.

وأشارت آمنة نصير، إلى أن القرآن الكريم بدأ من عند الله ثم نزل به جبريل على النبي ليكتب ويتلى على الناس، وأن الجزء الأخير في نزول القرآن على النبي وكتابته حتى يتعلمه الناس هو الجزء الحادث، وهذه هي قصة «خلق القرآن».

وأوضحت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن خلاصة القول فيما يخص «خلق القرآن»، أن القرآن الكريم منه بدأ سبحانه وتعالى وجبريل أنزله على الرسول، وبين بداية القرآن الذي هو بالقطع قديم منه سبحانه وتعالى، وبين نزوله على النبي لحادثة أو تشريع معين هو دخل في دائرة الإحداث».