مدير يرعب التلاميذ: المدرسة فيها عفاريت.. وتعليم الفيوم تحقق معه

«المدرسة دي فيها عفاريت روحوا إنتو عشان إحنا هنقعد نطلع العفاريت دي»، بهذه الكلمات تسبب مدير مدرسة «قصر الباسل» الابتدائية المشتركة، في حالة من الفزع والرعب بين تلاميذ المدرسة، الذين هرعوا على الفور إلى خارج المدرسة، فارين إلى منازلهم لا ينظر أحدهم خلفه، يتسابقون ويصطدمون ببعضهم البعض ليخرجوا من المدرسة قبل أن تلحق بهم العفاريت التي أخبرهم مدير المدرسة عنها، حتى وصل كل منهم إلى منزله يتصبب عرقا وأغلق الباب خلفه، وتنفس الصعداء، بينما سألتهم أسرهم عن سبب ذلك الفزع فجاءت إجاباتهم موحدة بأنّ «المدرسة فيها عفاريت».

مدير مدرسة يخيف الطلاب بالعفاريت

وكان مدير مدرسة «قصر الباسل» بالفيوم، رغب في أن يعقد اجتماعا موسعا للمدرسين والمدرسات والعاملين بالمدرسة، لمناقشتهم في خطة المدرسة خلال العام الدراسي الجديد، والتصدي للمشكلات وحلها، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، ولذلك أراد المدير أن يُخلي المدرسة باكرا، ففكر في أن يخيف الطلاب حتى يخرجون من المدرسة بسرعة وعلى الفور، وتخلوا المدرسة ويخلو له الجو ليجتمع بالمدرسين، فوقف في أرض الطابور وأمسك بمكبر الصوت وقال «المدرسة دي فيها عفاريت إنتو روحوا عشان إحنا هنطلع العفاريت دي».

الطلاب يخشون دخول المدرسة مجددا

وعقب وصول الطلاب لمنازلهم وإخبار أسرهم بما حدث، وأنّ المدرسة فيها عفاريت، أصروا على عدم الذهاب للمدرسة مجدداً، أو عدم دخولها خوفاً من أن تقتلهم العفاريت أو تؤذيهم، وحاول الأهالي كثيرا إقناع أبنائهم بأنّ هذا الكلام غير صحيح وأنّها مجرد دعابة من المدير إلا أنّهم رفضوا الاقتناع، ما اضطر أولياء الأمور لتقديم شكوى ضد مدير المدرسة، لمدير إدارة إطسا التعليمية لمحاسبته على تلك الدعابة التي تسببت في رعب أبنائهم.

إحالة مدير مدرسة العفاريت للتحقيق

وقال الدكتور حمدي عبده مدير إدارة إطسا التعليمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه وردت إليه شكاوى من أولياء أمور الطلاب بقيام مدير المدرسة بإخافة أبنائها وإخبارهم أنّ المدرسة «فيها عفاريت»، موضحا أنّه فور تأكده من صحة الواقعة أحال مدير المدرسة للتحقيق في الشئون القانونية، مؤكدا على أنّه سيتم محاسبته بالعقاب اللازم، كما أنّه وجه المدرسين بضرورة طمأنة الطلاب وإخبارهم أنّ ما حدث كان مجرد دعابة تشبه الكاميرا الخفية.