القصة الكاملة لضبط متحرش داخل مدرسة بنات في الفيوم: عمل نفسه ست بنقاب

قرر أنّ يتحرش بالفتيات على راحته دون أن تشتكي إحداهن أو تعاتبه، ففكر في فكرة شيطانية، حيث ارتدى ملابس نسائية ونقابا، ثم تسلل إلى مدرسة «الغرق الثانوية التجارية» بنات بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ودخل إلى حمام الفتيات وتحرش بعددٍ من الطالبات، وحينما لاحظت البنات حركاته المريبة، توجهت إلى مشرف الدور وأخبرنه بما يحدث، فتوجهوا إليه، وحاولوا تفتيشه، ليفاجئوا أنّه شاب وحاول الهرب، بينما طارده المدرسون والعمال وموظفو أمن المدرسة، حتى تمكنوا من الإمساك به، ثم اتصلوا بشرطة النجدة التي حضرت وحررت محضرا بالواقعة وألقت القبض على الشاب.

اتكر في صورة منتقبة وتسلل لمدرسة بنات من أجل التحرش

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم استغاثة من مدرسة الغرق التجارية بنات، التابعة لإدارة إطسا التعليمية بالفيوم، يفيد الإمساك بشاب يرتدي ملابس نسائية ونقابا تسلل داخل المدرسة ليتحرش بالطالبات.

الشرطة تنتقل إلى المدرسة وتضبط الشاب

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والرائد أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى المدرسة محل البلاغ، وتبينّ إمساك مشرف الدور بالمدرسة، بشاب يرتدي ملابس نسائية، ويخفي وجهه بنقاب، بعدما تسلل إلى داخل المدرسة، وتحرش بالفتيات في دورة المياه بالمدرسة.

تحرير محضر إثبات حالة داخل المدرسة

جرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة داخل المدرسة، ثم جرى إلقاء القبض على الشاب ونقله إلى مركز شرطة إطسا وسط حراسة أمنية مشددة، وتحرير محضر له في مركز شرطة إطسا، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس الشاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعليم الفيوم تحيل الواقعة إلى التحقيق

في سياق متصل، أحال الدكتور حمدي محمد عبده مدير إدارة إطسا التعليمية، الواقعة إلى التحقيق، كما أحال موظفي الأمن للتحقيق، لعدم تحققهم من هوية الشاب خلال دخوله المدرسة، مُتسببين في تسلله داخل المدرسة وتحرشه بالطلاب.