الملا يتفقد مشروعات بترولية بالسويس ويفتتح محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ونواب مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة وقيادات قطاع البترول جولة تفقدية بالمشروعات البترولية بالمحافظة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بالسويس وتطوير مصافي تكرير البترول بالمحافظة ممثلة في مصفاتي النصر والسويس.

استعراض أعمال التطوير بالمنطقة الجغرافية والمشروعات الإنتاجية الجديدة الجاري تنفيذها

رأس الملا، اجتماع اللجنة الجغرافية البترولية لمحافظتي السويس والإسماعيلية والتي تم خلالها استعراض أعمال التطوير بالمنطقة الجغرافية والمشروعات الإنتاجية الجديدة الجاري تنفيذها وفقا لاستراتيجية الوزارة لزيادة الطاقات الإنتاجية بمصافي تكرير البترول بالسويس ممثلة في مصفاتي النصر والسويس لتصنيع البترول.

وأكّد الملا، أنَّ مشروعات تطوير مصافي التكرير البترولية بالسويس تهدف إلى الحفاظ على هذه الصروح العريقة التي تجاوز عمرها التشغيلي أكثر من مائة عام وتمكينها من تحسين الأداء ومواكبة التطورات الجديدة في التشغيل والإنتاج والسلامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن محافظة السويس تمثل قلعة من القلاع الإنتاجية لصناعة البترول المصرية مما يؤكّد أهمية تطويرها لتستمر كجزء هام من منظومة تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلي.

قطاع البترول ملتزم بتنفيذ واجبات المشاركة المجتمعية وتلبية الاحتياجات التنموية للسويس

وأكّد الملا أنَّ قطاع البترول ملتزم بتنفيذ واجبات المشاركة المجتمعية في تلبية الاحتياجات التنموية لمحافظة السويس من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمحافظة طبقاً لنموذج جديد ينتهجه قطاع البترول للمشاركة في التنمية المجتمعية تم البدء في تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجاري العمل على غراره بالسويس ، حيث يتم التنسيق من خلال اللجنة للعمل على الوفاء بالأولويات الرئيسية المطلوبة لتلبية احتياجات المحافظة وأبنائها، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع محافظ السويس على المساهمة في المشروع الحيوي الذي ستقوم به المحافظة لتطوير وتوسيع طريق صلاح نسيم بالسويس لإزالة الاختناقات والذي يعود بالفائدة على أبناء المحافظة وشركات البترول العاملة.

ومن جهته، قال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، إنَّ السويس محافظة بترولية قائمة بالأساس على صناعات البترول، مشيداً بحجم التطوير الذي شهدته شركات البترول بالمحافظة خلال الفترة الاخيرة، مثمنا استجابة المهندس طارق الملا لتعزيز دور شركات البترول من خلال المنطقة الجغرافية في المشاركة المجتمعية في أعمال تطوير تخدم أهالى المحافظة ومنها مشروع توسيع طريق صلاح نسيم.

افتتاح محطة لتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي بالسويس بعد تطويرها

وخلال الجولة، افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر محطة تموين السيارات بالوقود بطريق صلاح نسيم بعد تطويرها، وإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إليها تلبية لاحتياجات مستخدمي السيارات والمركبات العاملة بالغاز.

وأوضح الملا، عقب الافتتاح، أنَّ المحطة هي التي تتبع شركتي التعاون للبترول وكارجاس تأتي ضمن خطة الوزارة في تحقيق الانتشار السريع لمحطات الغاز الطبيعي للسيارات علي مستوي الجمهورية تنفيذاً للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وأن عدد محطات غاز السيارات بالسويس أصبح حاليًا 7 محطات بافتتاح المحطة الجديدة وسيتم مضاعفتها إلى 16 محطة تخدم أهالي السويس بعد افتتاح سلسلة من المحطات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتفقد الملا، التسهيلات والخدمات المقدمة بالمحطة، واستمع لشرح من المهندس حسانين محمد رئيس شركة «كارجاس» حول خدمات الغاز الطبيعي بالمحطة حيث أوضح أنَّه تمّ تشغيل المحطة الجديدة من خلال إضافة نشاط الغاز بمحطة التعاون للبترول، موضحاً أنَّ الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 12 ألف متر مكعب غاز يومياً وتضم نقطتي شحن وتموين للمركبات ويمكن للمحطة خدمة 500 سيارة يومياً متاح زيادتها ومضاعفتها طبقاً لمعدلات التموين الفعلية.

وأضاف أنَّه خلال خطة الانتشار الحالية ستقوم «كارجاس» بتشغيل 5 محطات جديدة لخدمة مناطق محافظة السويس، إضافة إلى محطتيها القائمتين، وقد تم تشغيل محطتين من المحطات الخمس وجار الإعداد لتشغيل 3 محطات أخرى قبل نهاية العام الحالي.

كما أوضح المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول أن المحطة المقامة على مساحة ٤٣٣٥ متراً مربعاً تم تطويرها بالكامل ويتوافر بها جميع أنواع الوقود لتموين المركبات سواء البنزين بأنواعه ٨٠ و ٩٢ و ٩٥ أو السولار وتم إضافة الغاز الطبيعى إليها ، وتضم تسهيلات التموين ٤ طلمبات لتموين البنزين بأنواعه و٤ طلمبات لتموين السولار .

شارك في جولة الوزير بالسويس المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ووكيل الوزارة للمشروعات و رؤساء شركات إنبي وبتروجت والنصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.