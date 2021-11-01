يبحث الكثير من خريجي كليات الصيدلة عن موقع وزارة الصحة لتكليف الصيادلة 2021، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن أمر التكليف مرة أخرى لدفعات 2018 و2019، لجميع خريجي كليات الصيدلة من الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة، وذلك بعد توقف أمر التكليف للصيادلة لفترة كبيرة وعودته الأن مرة أخرى.

وتوضح «الوطن» موقع وزارة الصحة لتكليف الصيادلة 2021

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن موقع وزارة الصحة لتكليف الصيادلة 2021، لدفعة 2018 ودفعة 2019، مؤكدة أنها هي الجهة المسئولة عن إدارة أمور التكاليف لخريجي الصيادلة في الوقت الحالي، وهي الجهة المنوطة بتوفير قاعدة البيانات لتكليف الخريجين من دفعة 2018 الذين لم يحالفهم الحظ في أمر التكليف سابقا حيث تم تكليف جزء من دفعة 2018، إلى جانب جزء آخر من خريجي دفعة 2019.

تكليف كلية الصيدلة نظرا لتوافر فرص عمل في المؤسسات الحكومية

وأوضحت الوزارة، أن التكليف يأتي في إطار توفير فرص عمل في الوزارة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، وفقًا لحاجة هذه المؤسسات إلى وجود خريجين للعمل بتلك المؤسسات.

موقع وزارة الصحة لتكليف الصيادلة 2021

وحددت وزارة الصحة والسكان، موقع وزارة الصحة لتكليف الصيادلة 2021 من خلال هذا الرابــــط، وذلك لاستقبال طلبات التسجيل بين خريجي كليات الصيدلة من دفعات 2018 و2019، وحرص البيانات الخاصة بهؤلاء الطلاب المتقدمين للحصول على أمر التكليف.

أعلنت وزارة الصحة والسكان قرارها رقم 280، لعام 2021 والذي نص على تكليف خريجي الصيدلة «الحركة التكميلية» من دفعتي 2018، يناير وفبراير 2019 وعددهم 7441 بوظيفة أخصائي صيدلة.

الصحة هي الجهة المنوطة بأمر التكليف

وأكدت الوزارة الصحة أنها الجهة المنوطة في توفير أمر التكليف لخريجي كليات «الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والمعاهد والمدارس الفنية» وذلك من أجل العمل في المؤسسات الحكومية لمدة عامين كاملين ومع فرصة التجديد لعام آخر.