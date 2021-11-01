مصرع شاب في تصادم دراجة نارية وسيارة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجه نارية مع سيارة بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، الصحراوي بنطاق مركز ادكو، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية وسيارة، وتم تحرير محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محي الدين إبراهيم عبد الجواد»، 37 سنة مقيم بالمحمودية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام.

إصابة 8 أشخاص

كان 8 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب «ميكروباص»، بالكيلو 90 بالطريق الصحراوي أسفل كوبري الشجاعة اتجاه الاسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.