الحكومة تدرس تطبيق آلية التسعير التلقائي لغاز المصانع

تدرس الحكومة، تطبيق آلية التسعير التلقائي للغاز الطبيعي للمصانع، على غرار ما هو متبع مع أسعار المنتجات البترولية من تسعير تلقائي بشكل دوري كل 3 أشهر.

وتعد آلية تسعير المنتجات البترولية المطبقة منذ منتصف 2019 آلية تستهدف معالجة التشوه السعري في المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار ومشتقاتهما، في ضوء الأسعار العالمية لخام برنت وسعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى التشغيلية والنقل.

مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كل 3 أو 4 أشهر

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج الشرق»، إنه من المقرر وفق الآلية الجديدة مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كل 3 أو 4 أشهر، توسعاً في آلية التسعير التلقائي للوقود المطبقة منذ أكثر من عامين، لتشمل أيضاً الغاز الطبيعي للمصانع في ضوء الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكاليف التشغيل.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، الخميس، تحريك أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28% اعتباراً من اليوم 1 نوفمبر 2021، حيث تقرر زيادة التكلفة على منتجي الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة بقيمة 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل التكلفة للوحدة المشار إليها بعد التعديل، إلى 5.75 دولار، وجرى رفع سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21%، ليسجل 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية.

شركات بالبورصة تدرس مراجعة أسعار منتجاتها بعد تحريك الغاز

وأعلنت شركات مدرجة في البورصة، بقطاعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والسيراميك، نيتها مراجعة الأسعار الحالية للبيع في ضوء الزيادة المقررة على سعر توريد الغاز للمصانع، اعتباراً من اليوم 1 نوفمبر 2021.