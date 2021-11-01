الصحة: مصر وفرت لقاحات كورونا المتاحة في العالم لتطعيم مواطنيها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، استقبال مصر الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا من «موديرنا» بعدد 784 ألفا و280 جرعة، بمطار القاهرة الدولي، لتنجح مصر بذلك في توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

تعرف على أنواع اللقاحات المتوفرة في مصر

منذ انتشار جائحة كورونا وخروج العديد من اللقاحات في مختلف دول العالم، تسعى وزارة الصحة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، إلى توفير اللقاحات للمواطنين لتصدي لجائحة كورونا وتوفير أكبر قدر من الجرعات للمواطنين، للحصول على مناعة القطيع، وتطعيم الفئات العمرية بلقاح كورونا، نظرا للمتغيرات التي طرأت على اللقاح خلال العامين الماضيين.

وأكدت وزارة الصحة في بيان عنها، أنّها الآن وبعد استلام شحنة من لقاح «موديرنا» أصبحت مصر تمتلك جميع لقاحات كورونا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، التي تستخدم في معظم بلدان العالم لمواجهة فيروس كورونا.

الصحة توضح أنواع اللقاحات المتاحة في مصر حاليا

وأشارت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ القيادة السياسية أعطت أولوية لتوفير اللقاحات المتاحة لتنوع واستخدام اللقاحات للفئات العمرية المختلفة، كما تمتلك مصر وفرة في اللقاحات والتي تتمثل في:

أنواع اللقاحات المعتمدة من الصحة العالمية المتوافرة في مصر

- لقاح فايزر

يعد من أول اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، ويستخدم الآن لتطعيم مختلف الفئات بما فيها الأطفال.

- لقاح أسترازينيكا

من اللقاحات المستخدمة في العديد من دول العالم، وهو معتمد أيضا من منظمة الصحة العالمية وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 3 أسابيع.

- لقاح موديرنا

أحدث اللقاحات التي وصلت إلى مصر مؤخرا، وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية وله نسبة فاعلية عالية.

- لقاح سينوفارم

من أول اللقاحات التي حصلت عليها مصر لتطعيم مواطنيها منذ انتشار جائحة كورونا.

- لقاح سينوفاك

من اللقاحات التي صنعتها مصر خلال الفترة الحالية عقب الحصول على المواد الخام الخاصة باللقاح بالاتفاق مع الشركات المصنعة للقاح في الصين.

- لقاح سبوتينك

من اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والمصنع في دولة روسيا، وله نسبة فاعلية عالية في مقاومة فيروس كورونا ويقلل نسب الإصابة به.