الإحصاء: 10.8 مليون مركبة مرخصة في نهاية العام الماضي

أصـدر الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليــوم الاثنين الموافق 2021/11/1 نشــرة حصـر المركـبات المرخـصة في 2020/12/31، وكانت أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهوريــة 10.8 مليـون مركبة في 2020/12/31 مقابل 11.5 مليون مركبة في 2019/12/31 بنسبة انخفاض قدرها 6.1٪.

- جــاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركــبات بــها 2.4 مليــــون مركبــــــة بنسبـــــة 22٪ تليـــها محـافظــة الجيــزة بعـدد 1.2 مليـون مركبــــة بنسبـــة 10.9٪

وجاءت محـــافظة الإسكندرية في المرتبـة الثالثة بعـدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركــبات في 2020/12/31.

- بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.2 مليون سيارة بنسبة 48.2٪ من إجمالي المركبـات في 2020/12/31 وكان العــــدد الأكــــبر للسيارات الخاصة (مــلاكي) حيث بلغت 4.8 مليون سيارة بنسبة 92.6٪ تليها سيارات الأجـرة بعدد 370.5 ألف سيـارة بنسبة 7.1٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 267 سيارة بنسبة 0.005٪ من إجمالي السيارات.

- بلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخـصة 183.2 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 2020/12/31 وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 78.3 ألف أتوبيس بنسبة 42.7٪ وأتوبيس المدارس في المرتبــة الأخيرة بعدد 15 ألف أتوبيس بنسبة 8.2٪ من إجمالي الأتوبيسات.

- بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 11.9٪ من إجمالي المركبات في 2020/12/31.

- بلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 99.4 ألف مقطورة بنسبة 0.9٪ من إجمالي المركبات في 2020/12/31.