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محمود مسلم

شاكر يفتتح معرض «اينرجي ايجيبت» في نسخته الـ 30 بأرض المعارض الدولية

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الوطن
02:02 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

افتتح صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معرض  «اينرجي ايجيبت» في نسخته الـ 30 بأرض المعارض الدولية في محور المشير، وذلك تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور عدد كبير من قيادات القطاع.

ويضم المعرض 5 قطاعات رئيسية وهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة واستهلاك الطاقة وإدارتها ورقمنة الطاقة.

حضور 60 شركة في معرض اينرجي ايجيبت

ويعد هذا المعرض الأكبر والرائد في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة حيث يضم المعرض أكثر من 60 شركة عالمية ومحلية لعام 2021.

ويقدم معرض أيجيبت إينرجى فرصة للمشاركين به لعرض خدماتهم ومنتجاتهم أمام أكثر من 10000 زائر من المهندسون المتخصصون والاستشاريون ومديري المشروعات والجهات الحكومية والمقاولين، وذلك فرصة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الحملات الترويجية الكبرى التي تنفذها الشركة وتستهدف الخارج.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع التصنيع المحلي والشركات العاملة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.​

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