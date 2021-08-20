برلمانية: موجة رابعة لكورونا أشد فتكًا وأوسع انتشارًا بالفيوم

أكدت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنّ الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، التي وصفتها بأنّها أشد فتكاً وأوسع انتشاراً، بدأت في الظهور بمحافظة الفيوم، كما أنّ أعراضها شديدة الغرابة عن الموجات الثلاث الماضية، مؤكدةً أنّ بوادر الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في الانتشار مرة أخرى، وبدأت تظهر حالات كثيرة في محافظة الفيوم، ولا بد أن يأخذ الجميع حذره، ويجب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة خصوصاً ارتداء الكمامة الواقية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

عضو لجنة الصحة: نأخذ بالأسباب لتجنب الإصابة بكورونا

وأكدت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنّه رغم أنّ الجميع يدعو الله بالستر والسلامة، إلا أنّه يجب الأخذ بأسباب السلامة، ولا نلقي أنفسنا بأيدينا إلا التهلكة، قائلةً: "ربنا ماقالش ارمي نفسك في البحر من غير ما تتعلم سباحة ولا معاك أي أدوات للنجاة".

«عبدالعظيم»: تخلي المواطنين عن الكمامات ينذر بكارثة

وشددت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم على أنّ أغلب المواطنين أصبحوا في حالة استرخاء لا يرتدون الكمامات، ولا يراعون الإجراءات الاحترازية، مما ينذر بكارثة، وأضافت أن وباء كورونا لن ينتظر كثيراً، وسيعلن عن نفسه بضراوة.

برلمانية: يجب ألا ننسى ضحايا كورونا

وطالبت عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم أهالي المحافظة بتذكر العشرات من الأقارب والأصدقاء الذين راحوا ضحايا جراء فيروس كورونا وتحوراته، ويضع الجميع نفسه مكانهم في حالة عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

لقاح كورونا وسيلة الوقاية من فيروس «كوفيد-19»

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنّ الدولة تتجه لتطعيم كافة الفئات المطلوب تطعيمهم من المواطنين بلقاح كورونا، موضحةً أنّه من المتوقع أن يرتبط دخول أي مصلحة حكومية كموظف أو كمواطن بتلقي لقاح فيروس كورونا، ويكون مرهوناً به، كما أنّ الجامعات لن يكون مسموحاً للطالب دخول الحرم الجامعي دون شهادة تطعيم أو تسجيل على الموقع.