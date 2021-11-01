فحص 119 ألف تلميذ في الابتدائية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم فحص 119 ألفا و190 تلميذا بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المبادرة تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية من الصف الأول الى الصف السادس الابتدائي، حيث تلقى المبادرة وجميع المبادرات الرئاسية اهتماما ورعاية ودعما من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويتم خلالها إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية والتي انطلقت من منتصف أكتوبر الماضي بالتنسيق مع التأمين الصحي، ومديرية التربية والتعليم.

قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من تلك المبادرة هو الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

80 فريقا طبيا لتنفيذ المبادرة في الريف

وأشار الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان، مشيراً أنه يتم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، بالإضافة لتدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.