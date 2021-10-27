ضبط «21 طن دقيق» ببيانات مزيفة في مطحن بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 21 طن دقيق حر في مطحن غير مدون عليه بيانات، بالإضافة إلى تغيير البيانات، وذلك خلال حملات لتشديد الرقابة على المطاحن الخاصة لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر و الغش التجارى و التدليس.

ضبط مطحن دقيق في برج العرب

بدأت الواقعة حين قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مطحن قطاع خاص بمنطقة برج العرب الجديدة لقيامه باستخدام علامات تجارية غير مسجلة.

ضبط 200 شيكارة دقيق مجهولة المصدر

وقد جرى التحفظ على كميات في المطحن الواقع غرب الإسكندرية تمثلت في عدد 200 شيكارة دقيق حر استخراج 72% زنة الواحد 50 كجم باجمالي كمية 10000 كجم، ومدون عليها عنوان بخلاف الحقيقة وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج.

وعدد 100 شيكارة خليط زوائد مخصص للإنتاج الحيواني والأعلاف زنة الواحدة 40 كجم بإجمالي كمية 4000 كجم غير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وعدد 100 شيكارة خليط وزوائد زنة الواحد 40 كجم بإجمالي كمية قدرها 4000 كجم مدون عليها عبارة زوائد العامرية، ومدون عليها عنوان مخالف للحقيقة وغير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وعدد 60 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% زنة الواحد 50 كجم بإجمالي كمية 3000 كجم مدون عليها عنوان مخالف للحقيقة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.