«مسعود» يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل في مستشفيات السعديين المركزي، ومشتول السوق المركزي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير، ورفع كفاءة الأقسام الطبية في كلا المستشفيين.

وكيل صحة الشرقية يشدد على تطهير الأقسام الطبية بمستشفى السعديين يومياً

تفقد وكيل صحة الشرقية، خلال الجزء الأول من جولته، الأقسام الطبية بمستشفى السعديين، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على الخدمة المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات، مشدداً على أهمية الجرد والتطهير اليومي لجميع الأقسام الطبية، والنظافة العامة للمستشفى، موجهاً مدير عام الطب العلاجي، ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول الحضانات بالمديرية، بالمتابعة المستمرة والمرور المكثف على المستشفى.

رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بمشتول السوق

كما تفقد «مسعود»، خلال الجزء الثاني من الجولة، الأقسام الطبية بمستشفى مشتول السوق، وقام بوضع تصور على الطبيعة لتطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، في حضور ممثلي المجتمع المدني، ومدير الإدارة الصحية، ومدير المستشفى، وتم مناقشة بعض المقترحات للوصول لأفضل تصور لتطوير القسم، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، ووضع خطوط سير خاصة بمرضى عيادة الأمراض التنفسية وقسم العزل.

زيادة القدرة الاستيعابية

كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء سلم خارجي لدخول وخروج مرضى العيادات الخارجية، وزيادة القدرة الاستيعابية للقسم، وتحرك المرضى في خطوط سير منفصلة عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لصالح المرضى المترددين على المستشفى.