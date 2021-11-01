«التموين» توجه الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق ومنع احتكار السلع

أصدر على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كتابا دوريا للمديريات، وجه خلاله الأجهزة ‏الرقابية، التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنه 2017، وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافه ‏السلع (غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز)، بالمنافذ ‏التموينية وكذلك بالأسواق.

ونص التوجيه على تكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة ‏السلع الهامة (السكر - الزيت - الأرز)، للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقرره وعدم حجبها عن التداول او ‏التلاعب باسعار وكميات صرفها لاصحاب البطاقات التموينيه ‏واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

تشديد الرقابة لمواجهة احتكار ‏السلع الأساسية

‏كما وجه وزير التموين ‏والتجاره الداخلية، في الكتاب الدوري، بتشديد الرقابة لمواجهه احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسيه الهامه وخاصة سلع (السكر – ‏الأرز – الزيت) وغيرهما من السلع الأخرى، كما شدد الكتاب ‏الدوري على اتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين.

التأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية

وتضمن الكتاب الدوري، تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع، وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، و‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والادارات التموينية ‏لتلقي الشكاوي لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.