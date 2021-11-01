«التموين» توجه الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق ومنع احتكار السلع
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الوطن
05:32 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
وزير التموين توجيهات لكافة الأجهزة الرقابية والمديريات لمتابعة الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار.
أصدر على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابا دوريا للمديريات، وجه خلاله الأجهزة الرقابية، التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كافة السلع سواء التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري رقم 330 لسنه 2017، وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافه السلع (غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز)، بالمنافذ التموينية وكذلك بالأسواق.
ونص التوجيه على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة السلع الهامة (السكر - الزيت - الأرز)، للتأكد من صرفها للمواطنين بالأسعار المقرره وعدم حجبها عن التداول او التلاعب باسعار وكميات صرفها لاصحاب البطاقات التموينيه واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.
تشديد الرقابة لمواجهة احتكار السلع الأساسية
كما وجه وزير التموين والتجاره الداخلية، في الكتاب الدوري، بتشديد الرقابة لمواجهه احتكار بعض التجار السلع الأساسيه الهامه وخاصة سلع (السكر – الأرز – الزيت) وغيرهما من السلع الأخرى، كما شدد الكتاب الدوري على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
التأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية
وتضمن الكتاب الدوري، تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع، وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والادارات التموينية لتلقي الشكاوي لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.