رئيس مركز سمالوط يزور المصابين في حادث الطريق الصحراوي

تابع المهندس أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا حالة المصابين الـ9 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

رئيس مركز سمالوط يقدم تعازيه لأسرة المتوفي

قدم «راشد» وبصحبته الدكتورة ريهام عصام مدير مستشفى سمالوط النموذجي تعازيه لأسرة المتوفي بالحادث، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين واطلع على التقارير الطبية بحالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

حادث انقلاب ميكروباص أمام مركز سمالوط

وشهد الطريق الصحراوى الغربى حادث انقلاب ميكروباص أمام مركز سمالوط مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 .

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة ميكروباص رقم «ط - و- ه 716» أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط في اتجاه محافظة أسيوط.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفي سمالوط النموذجي

ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، بينهم 4 أطفال حالتهم العامة مستقرة، فيما تراوحت باقي الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور واشتباه ما بعد الإرتجاج وجميعهم من أبناء محافظة أسيوط.

وقال شهود عيان بموقع الحادث، إن السيارة الميكروباص انحرفت أثناء سيرها بالطريق دون معرفة السبب، ونتج عن ذلك انقلابها، وكان يستقلها مجموعة من أبناء محافظة أسيوط كانوا قادمين من القاهرة في طريق عودتهم إلى منازلهم.