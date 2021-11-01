«كفر الشيخ» أولى الجامعات المصرية في النشر الدولي

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي، بحسب (Web Of Science)، التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وذلك تحت رعاية الناشر (Clarivate)، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

وتم خلال الاحتفالية، تكريم عدد من الجامعات المصرية، التي ساهمت بإجمالي تأثير مرتفع للنشر العلمي، في موقع (Web of Science)، خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر الدولي.

جامعة كفر الشيخ في المركز الاول

وحصلت جامعة كفر الشيخ على المركز الأول للجامعات متوسطة النشأة، كما فازت الجامعة بالمركز الأول في العلوم الطبيية البيطرية والعلوم الزراعية على مستوى مصر، في أعلى 14 مجال بحث تتميز بهم مصر، طبقاً للنشر في مجال التخصص.

شارك في فعاليات الاحتفال كل من الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسماعيل القن، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه التهنئة لمنتسبي الجامعة

من جانب آخر، تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي بخالص التهاني لجميع منتسبي جامعة كفر الشيخ، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والدارسين والجهاز الإداري والطلاب والطالبات، بمناسبة فوز الجامعة بهذه الجائزة، ووجه الشكر إلى الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الذي يشرف على تنفيذ مهام قطاع الدراسات العليا من الخطة الاستراتيجية للجامعة، لتطوير البحث العلمي بشكل منظم و متميز.

من جانبه، أرجع الدكتور حسن يونس هذا الإنجاز إلى سياسات إدارة الجامعة الداعمة للبحث العلمي والنشر الدولي خلال الفترة الماضية، ودعم أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بقيام الجامعة بتبني العديد من البرامج المحفزة للبحث العلمي، ومنها «برنامج جوائز جامعة كفرالشيخ، وبرنامج مكافآت النشر الدولي، وبرنامج تمويل البحوث العلمية».